От безумных действий Кремля на ЗАЭС есть мощный предохранитель, – Огрызко

Опасность ядерной катастрофы из-за возможного теракта на Запорожской АЭС можно существенно уменьшить, применяя политико-дипломатические средства воздействия на Кремль. Одним из главных предохранителей для страны-террориста России является тот факт, что в результате катастрофы на ЗАЭС ее территория может получить радиоактивное загрязнение.

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Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Дипломат добавил, что тематического обращения к мировому сообществу президента Украины Владимира Зеленского "вполне достаточно".

Однако должны быть задействованы и неофициальные пути давления на Кремль. "Главное – показать миру, кто может быть виновником этой трагедии. И это, по моему мнению, является лучшим предохранителем для того, чтобы ее не произошло. Других способов я пока не вижу. Разве что кроме прямых предупреждений по линии или специальных служб, или красного телефона, что тоже вполне возможно. Об этом, конечно, не сообщают, но в подобных случаях это также может иметь место", – отметил Огрызко.

Он заявил, что уверен в том, что "и то, и другое в целом даст результат".

В качестве достаточно мощного предохранителя он назвал опасность радиоактивного загрязнения территорий России. "Условно радиоактивная волна, которая может возникнуть после такой атаки, может пойти на тот же Белгород или Воронеж. И это еще один важный предохранитель".

"Мне кажется, несмотря на всеобщее безумие людей, которые сегодня сидят в Кремле, остатки здравого смысла должны быть. Следовательно, это вряд ли может произойти. Потому что это уже переход всех "жирных красных" линий. Это уже окончательно вне здравого смысла", – подытожил дипломат.

Как писал OBOZREVATEL, 4 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на крыше нескольких энергоблоков ЗАЭС российские оккупанты могли установить взрывчатку. Он предположил, что враг может имитировать удар по станции, и призвал мировое сообщество пристально следить за действиями агрессора.