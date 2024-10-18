'От безумных можно ожидать чего угодно': Черник оценил, может ли Россия атаковать ядерные объекты в Украине

Угроза подготовки Россией атак на ядерные объекты Украины существует и она существенная. Однако пробить защитный кожух атомной электростанции крайне сложно.

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Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Петр Черник в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Он отметил, что в случае такого удара это станет ядерным прецедентом, подобным Хиросиме и Нагасаки.

"От сумасшедших можно ожидать чего угодно, но пробить кожух атомной электростанции очень тяжело. Реактор ВВЭР-1000 – это то, что у нас есть. Он проектировался так, чтобы выдерживать прямой удар ракетой на 10 килотонн. Если это произойдет, это будет ядерный прецедент времен Хиросимы и Нагасаки", – отметил Черник.

По мнению военного эксперта, оккупанты, вероятно, могут попытаться нанести удар по генерирующему оборудованию, что в худшем случае привело бы к остановке реактора.

"Вероятнее всего, могут пробовать ударить по генерирующему оборудованию, потому что когда электричество выходит из самого атомного реактора через специальную сеть трансформаторов, оно должно генерироваться. И именно по этому могут ударить. Это может привести максимум к заглушению реактора. Да, это было бы больно и чувствительно, однако не смертельно.

Вообще, было очень много паники, когда россияне захватили Запорожскую атомную электростанцию – мол, мы потеряли 30% нашего энергопотенциала, нам конец. Но конца не произошло", – добавил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, войска страны-агрессора готовятся к новым атакам. В частности, по словам Министра иностранных дел Андрея Сибиги, они могут ударить по объектам ядерной энергетики в Украине. Поэтому Украина настаивает на снятии каких-либо ограничений по применению ракет дальнего радиуса действия по военным объектам на территории страны-агрессора.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников не подвергаться страху ядерных угроз президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что НАТО является мощным альянсом, готовым дать отпор любым угрозам.

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