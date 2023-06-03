От нас не спрятаться: артиллеристы показали точный удар по танку оккупантов. Видео

Украинские воины продолжают "демилитаризацию" российских оккупационных войск на территории Украины. Артиллеристы 45 ОАБр совместно с аэроразведчиками 100 бригады Теробороны уничтожили вражеский танк в Луганском направлении.

Видео дня

Россияне пытались укрыться в густом лесу, однако им это не удалось. Видео феерического поражения вражеской бронетехники появилось на Facebook-странице 45-й отдельной артиллерийской бригады (чтобы его просмотреть, доскролльте новость до конца).

"45 ОАБр в сотрудничестве с аэроразведкой 100 бригады ТрО. Луганское направление. Минус танк. От нас не спрятаться даже в густом лесу", – подчеркнули украинские воины.

На видео видно, как аэроразведка обнаружила в лесу вражеский танк. По переданным аэроразведчиками координатам отрабатывает артиллерия.

Сначала феерически детонирует боекомплект. После ярко загорается и сам танк.

Напомним, в утренней сводке 3 июня в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные по потерям России в войне против Украины. Так, накануне украинские воины ликвидировали 560 оккупантов, 32 артсистемы врага и ряд других видов техники и вооружений врага. В частности, уничтожены по 10 танков и единиц спецтехники, почти 30 БпЛА оперативно-тактического уровня, 22 единицы автомобильной техники, 7 РСЗО, 12 ББМ и т.д.

Общие безвозвратные потери РФ в живой силе достигли 209 470 человек.