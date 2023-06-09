'От полка осталось 37%': оккупанты пожаловались, что командование их 'бросило', а раненых никто не спасает. Видео

Очередная группа российских "мобиков" посетовала на командование войсками РФ в Украине. Оккупантам не нравится, что им не дают снабжение и "разумных" приказов, в случае обстрела никто не прикрывает их артиллерией, а без эвакуации "300-е" становятся "грузом 200".

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Свои жалобы шестеро захватчиков записали на камеру, скрывая лица за балаклавами и кепками. Видео выложили в сеть российские Telegram-каналы (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что на кадрах – мобилизованные из 1307-го полка Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО, Югра), состав которого поредел на 63%. Вшестером встав в ряд в полутемном подвальном помещении, они на камеру рассказывают, мол, высшие командиры приказывают им удерживать позиции "до последнего бойца".

"Мы удерживали позиции всеми силами, но средства закончились. И ни поддержки, ни эвакуации нет. Командование, можно сказать, кинуло нас: ни связи, ни команд. Всю ночь провели под обстрелом и дальнейшие действия нам непонятны", – утверждают "мобики".

По их словам, другие подразделения с их стороны тоже не оказывают никакой артиллерийской поддержки. Мол, пока они сидели под обстрелом, никто по позициям ВСУ "ответку" не давал.

"Против 20 их снарядов два наших – и то, х*р знает, куда прилетит. Более того, командование дало приказ отработать по нашим позициям, когда заходили ВСУ. Наши еще не успели отойти, командир сказал: "Женщины новых нарожают". Это он передал по рации. Слышал весь батальон", – пожаловались оккупанты.

Они добавили, что поскольку раненых военнослужащих с поля боя не забирают, те "300-е" захватчики просто становятся "200-ми". По заявлению "мобиков" из ХМАО, у них от полка осталось 37% личного состава, а команды отступать не поступает.

На камеру военные преступники оправдывались, что что их непосредственный командир и сидит с нами, но от него "толку ноль" – он в таком же неведении "из-за высшего руководства".

"По обеспечению вообще понты. Они кладут птички (БПЛА украинских военных. – Ред.), а у нас ничего нет. Против танков нам дают карандаши. Еда, вода – все осталось у "музыкантов" (ЧВК "Вагнер". – Ред.). Они уходили и оставили пропитание, а у нас даже его нет. Мы отбиваемся последними горстками людей. Пополнять состав некем, кончаются последние силы", – вздыхали оккупанты.

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первое обращение мобилизованных россиян из рядов 1307-го полка ХМАО. Ранее оккупанты на камеру признали, что после ранения одного командира и бегства другого к ним стали относиться как к "пушечному мясу".

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