'Командиру взвода оторвало ногу, а комбат сбежал': оккупанты пожаловались, что их используют как 'пушечное мясо'. Видео

В сети появилось видеообращение российских оккупантов, в котором они пожаловались на отношение своего командования. Путинские военные преступники заявили, что их используют как "пушечное мясо", личный состав никто не ценит.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Astra. Российские военные рассказали, что их взвод принадлежит 3 батальону части 1307 полка 6 дивизии, на войне они уже три месяца, а их командир – родился в Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Командовал под Кременной, потеряли (они) там батальон целый, вообще целый полк", – рассказали захватчики.

Их самих, по словам оккупантов, бросили в яме под обстрелами, а на просьбы о рациях угрожали убийством.

"Командиру взвода оторвало ногу, а командир батальона просто убежал. Он бросил там людей, не оказав первой медицинской помощи своему товарищу", – жалуются захватчики.

Российские "расходные материалы" отметили, что хотят донести то, что их бросают на убой.

"Здесь личный состав никто не ценит. Сейчас по отношению к нам рассматривают две статьи – либо мы покинули позиции, либо невыполнение приказа. Мы озвучили свои условия – средства связи, эвакуация, поддержка артиллерии. Нас услышано не было, сказали: пойдете все равно" , – заявили военные на видео.

Напомним: ранее один из пленных российских оккупантов родом из Забайкальского края РФ рассказал о "порядках" в рядах захватчиков. Он пожаловался, как страшно ему было попасть на фронт, практически без подготовки, а встречу с ВСУ россиянин назвал "спасением".

"Забросили, если убьют – нас вроде бы и не было. Потому что нет жетонов, ничего не взяли, никаких опознавательных знаков. Как нас узнают? И просто куда-то забросили, там постоянные бомбардировки. Мы по сути нигде и не числимся, наемники. И если всех нас убьют – равносильно, что нас не было", – жаловался оккупант.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– оккупанты РФ в Украине пожаловались на неудовлетворительное обеспечение и произвол командиров. В частности, комбаты заставляют копать блиндажи, которые не выдерживают обстрелов, а также посылают в атаку почти без оружия и бронетехники;

– также росСМИ сообщили, что солдат российской армии за употребление алкоголя командование посадило в яму на три дня без еды. Перед этим окупантов избили.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!