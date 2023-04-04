От прежней жизни ничего не осталось: в сети показали, как выглядит разрушенный вражескими обстрелами Бахмут. Видео

Российские оккупационные войска в попытке захватить украинский Бахмут на Донетчине продолжают беспощадно его обстреливать. Сейчас от прежней жизни в городе почти ничего не осталось.

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Улицы населенного пункта превратились в руины, там постоянно что-то дымит и горит. Видео из Бахмута опубликовал Telegram-канал FREEДОМ. LIFE (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Кадры из разрушенного оккупантами города сняли, вероятно, украинские защитники. Они быстро мчались по улицам на нескольких авто, чтобы снять вокруг последствия действий военных преступников из РФ и в то же время не попасть под их обстрел.

На видео видны многоэтажные и частные дома, где вместо окон и дверей – темные дыры. Стекла и обломки конструкций лежат под зданиями или свисают с них.

Между выгоревшими многоэтажками в Бахмуте виднеются стопы черного дыма. Деревья снесены огнем боеприпасов или торчат "копьями", придавая картине вокруг жуткости.

Но еще более жутко от того, что на улицах города, где до войны проживало около 80 тысяч человек, ныне нет ни души. Если бы Бахмуте и остались гражданские, то они прячутся по подвалам, чтобы не стать целью для вражеских ударов.

Там фактически нет ничего того, что напоминало бы о прошлом. Кроме разве что травы, которая начинает набираться весенней зеленью, и лучей солнца, что теперь просвечиваются сквозь темные дыры окон квартир, за которыми когда-то бурлила жизнь.

Напомним: на днях владелец российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о "юридическом" взятии оккупантами Бахмута. В Офисе президента в ответ призвали украинцев спокойно реагировать на фейки от врага, отметив, что Бахмут – это Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL, на российскую "победу" в СМИ по поводу "захвата" Бахмута отреагировали даже в Белом доме, подчеркнув, что не подтверждают заявления оккупантов. Там добавили, что воины ВСУ продолжают настойчивую борьбу за город.

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