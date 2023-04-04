Белый дом: Бахмут не попал в руки оккупантов, ВСУ продолжают битву за город

В администрации американского президента Джо Байдена заявили, что не подтверждают российские фейки в СМИ о якобы захвате Бахмута в Донецкой области. Там подчеркнули, что Силы обороны Украины продолжают упорную борьбу за город.

Видео дня

Представитель Совета национальной безопасности и обороны Белого дома США Джон Кирби отметил, что украинские воины все еще находятся в Бахмуте, поэтому населенный пункт не попал в руки россиян. Слова американского чиновника процитировало издание "Голос Америки" в понедельник, 3 апреля.

Он сказал, что российские оккупационные войска, в частности ЧВК "Вагнер", несут очень большие потери, пытаясь захватить Бахмут. По его словам, "Вагнер" продолжает "бросать в мясорубку" новобранцев, большинство из которых бывшие заключенные из российских колоний.

"Такая жестокость, усилия человеческой силы невероятные, когда речь идет о том, сколько Россия бросила на этот город", – заявил Кирби.

Он добавил, что для Украины удержание Бахмута имеет очень большое значение. В Белом доме "уважают и понимают" такие усилия украинцев. Бои за город жестокие, но битва не окончена.

"Битва за Бахмут не закончилась, украинские военные не были отвергнуты. Бои продолжают быть достаточно жестокими и достаточно близкими", – сказал американский чиновник.

Отметим, что 2 апреля основатель "Вагнера" Евгений Пригожин выступил с очередным заявлением о "захвате" Бахмута. Он отметил, что наемники "юридически" взяли город, а в западных районах сосредоточены украинские силы.

Опубликованный Пригожиным ролик был снят через прибор ночного видения – из-за зеленого фона изображения невозможно разглядеть руины за его спиной и что написано на клочке ткани, которую он называет флагом. Понятно лишь, что настоящий на кадрах только главарь группы "Вагнера".

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый опроверг заявления оккупантов. Он подчеркнул, что оккупанты "очень далеки" от захвата Бахмута – бои идут вокруг здания администрации, где, как утверждал Пригожин, якобы был поднят российский флаг.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский со своей стороны отметил, что Россия слабеет, поэтому пытается прикрыть свои провалы новыми фейками о взятии Бахмута. Но все старания российских пропагандистов опровергает удачная работа Вооруженных Сил Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобороны Украины рассказали, что РФ ищет новые пути для штурма Бахмута. После девяти месяцев ожесточенных боев противник пытается высадить там элитных десантников.