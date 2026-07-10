От Ростова до Сибири не осталось ни одного уцелевшего НПЗ: Зеленский подвел итоги санкций против России в сфере дальнемагистральных перевозок за неделю. Видео

На этой неделе Силы обороны Украины нанесли серию успешных ударов на большие расстояния по военной и топливной инфраструктуре России. Украинские беспилотники впервые поразили нефтеперерабатывающий завод в Омске, и теперь в России не осталось ни одного НПЗ, который был бы недосягаем для украинского оружия.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он подвел итоги ударов на большие расстояния против России за неделю.

Украинские дроны впервые добрались до Сибири

Зеленский подчеркнул, что одним из важнейших результатов недели стало поражение нефтеперерабатывающего завода в Омске.

По его словам, украинские беспилотники преодолели почти 2,5 тысячи километров и впервые нанесли удар по объекту такого уровня в Сибири.

"Украинские дроны долетели до Сибири и поразили НПЗ в Омске — почти в 2,5 тысячи километров от Украины. Теперь нет ни одного российского НПЗ, до которого не дотянулось бы украинское оружие", — заявил президент.

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Под ударами оказались нефтяные объекты в семи регионах России

Помимо Омской области, украинские дальнобойные средства поражения атаковали ряд других объектов, связанных с российским топливно-энергетическим комплексом.

По словам Зеленского, удары были нанесены по нефтяным объектам в:

Саратовской области;

Ростовской области;

Тверской области;

Ставропольском крае;

Краснодарском крае;

Татарстане;

Башкортостане.

Президент подчеркнул, что эти удары стали ответом на российские атаки по украинской территории.

Украина также нанесла удары по военным объектам РФ

Помимо предприятий топливной отрасли, на этой неделе украинские военные нанесли удары и по другим важным объектам на территории России.

В частности, былпоражён военный аэродром в Воронежской области, а также стратегическое предприятие в Твери.

Кроме того, украинские беспилотники наносили удары по целям в Московской, Ленинградской и Брянской областях.

План дальнобойных санкций выполняется

Президент назвал удары по военной и топливной инфраструктуре России частью украинского плана "дальнобойных санкций".

По его словам, реализация этого плана продолжается в соответствии с поставленными задачами.

"Наш план дальнобойных санкций против России выполняется четко. Благодарю все задействованные подразделения за меткость!" — отметил Зеленский.

По словам президента, такие операции направлены на ослабление военного и экономического потенциала государства-агрессора, который используется для ведения войны против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 10 июля в России снова раздавались взрывы, особенно громко было, в частности, в Краснодарском крае и в Ростовской области. Украинские дроны атаковали НПЗ, нефтебазу и портовый терминал.

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