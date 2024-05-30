От смерти спасли "считанные миллиметры": появились новые данные о состоянии Фицо после покушения

Восстановление премьер-министра Словакии Роберта Фицо после огнестрельного ранения в живот займет много времени. Спустя две недели после нападения глава правительства остается в больнице.

По словам советника правительства Эрика Калиняка, от гибели Фицо спасли "считанные миллиметры". Об этом сообщает издание Вarronʼs.

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заверил, что выздоровление главы правительства "идет по правильному пути", Фицо уже может самостоятельно принимать пищу. При этом он добавил, что для полного восстановления Фицо понадобится много времени.

"Выздоровление премьер-министра, наконец, идет по правильному пути. Это восстановление будет чрезвычайно долгим, поскольку его травмы очень серьезные... Сейчас он принимает пищу", – сказал Калиняк.

В свою очередь советник правительства Эрик Калиняк, присутствовавший при стрельбе, сказал, что всего лишь "считанные миллиметры" не позволили огнестрельным ранениям оказаться смертельными.

За две недели Фицо перенес две операции продолжительностью по несколько часов в больнице в центральном городе Банска-Бистрица. Медики охарактеризовали его состояние как "удовлетворительное".

Напомним, на опубликованном с места стрельбы видео видно, как премьер Словакии приближается к собравшимся на баррикадах людям и тянется пожать им руки. В этот момент 71-летний мужчина из города Левице сделал шаг вперед и произвел пять выстрелов, прежде чем его схватили и арестовали.

Фицо был доставлен в клинику на вертолете, он экстренно перенес пятичасовую операцию по лечению множественных ран, а в пятницу состоялась еще одна двухчасовая операция по удалению мертвых тканей из огнестрельных ран.

Стрелявшего в Фицо мужчину обвиняют в покушении на умышленное убийство должностного лица. Ему грозит пожизненное заключение.

Как известно, Роберт Фицо известен своей пророссийской позицией, после его прихода к власти Словакия перестала помогать Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил покушение на Фицо, назвав инцидент "актом насилия" и выразил поддержку словакам.

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