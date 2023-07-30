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От жизни до котлована: в сети показали историю одного дома в Мариуполе. Видео

Анна Паскевич
War
2 минуты
858
От жизни до котлована: в сети показали историю одного дома в Мариуполе. Видео

В сеть попало видео, показавшее, как Россия оставляет пустые места на месте многоэтажных жилых домов в захваченном Мариуполе. На кадры попала девятиэтажка на улице Митрополитской 90б, которую оккупанты просто сравняли с землей.

Видео дня

Соответствующий ролик опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 30 июля в своем Telegram-канале. "33 секунды от жизни до котлована. История одного дома на ул. Митрополитской 90б", – говорится в публикации (видео размещено внизу новости).

От жизни до котлована: в сети показали историю одного дома в Мариуполе. Видео

На опубликованных кадрах видно, как от многоквартирного дома, где до полномасштабного вторжения РФ жили мирные мариупольцы, постепенно остается пустое место.

От жизни до котлована: в сети показали историю одного дома в Мариуполе. Видео
От жизни до котлована: в сети показали историю одного дома в Мариуполе. Видео

Сначала российские оккупанты подвергли дом бомбардировкам, а затем и вовсе снесли его, оставив груду обломков бетона. Впоследствии руины просто сравняли с землей.

От жизни до котлована: в сети показали историю одного дома в Мариуполе. Видео
От жизни до котлована: в сети показали историю одного дома в Мариуполе. Видео
От жизни до котлована: в сети показали историю одного дома в Мариуполе. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В оккупированном Мариуполе партизаны вечером 29 июля провели удачную операцию. В результате уничтожены три военных грузовика и повреждено расположение военно-инженерного подразделения оккупантов.

– В Мариуполе захватчики режут железнодорожные вагоны и отправляют на переплавку. Они взялись за железную дорогу после того, как размародерили заводы.

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