От жизни до котлована: в сети показали историю одного дома в Мариуполе. Видео

В сеть попало видео, показавшее, как Россия оставляет пустые места на месте многоэтажных жилых домов в захваченном Мариуполе. На кадры попала девятиэтажка на улице Митрополитской 90б, которую оккупанты просто сравняли с землей.

Видео дня

Соответствующий ролик опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 30 июля в своем Telegram-канале. "33 секунды от жизни до котлована. История одного дома на ул. Митрополитской 90б", – говорится в публикации (видео размещено внизу новости).

На опубликованных кадрах видно, как от многоквартирного дома, где до полномасштабного вторжения РФ жили мирные мариупольцы, постепенно остается пустое место.

Сначала российские оккупанты подвергли дом бомбардировкам, а затем и вовсе снесли его, оставив груду обломков бетона. Впоследствии руины просто сравняли с землей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В оккупированном Мариуполе партизаны вечером 29 июля провели удачную операцию. В результате уничтожены три военных грузовика и повреждено расположение военно-инженерного подразделения оккупантов.

– В Мариуполе захватчики режут железнодорожные вагоны и отправляют на переплавку. Они взялись за железную дорогу после того, как размародерили заводы.

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