Отдал жизнь, спасая побратима: на Запорожье погиб воин Роман Гамалюк с Прикарпатья

Защищая Украину, погиб воин из Ивано-Франковской области Роман Гамалюк. Свой последний бой он принял на Запорожье еще в июле, пять месяцев мужчина считался пропавшим без вести.

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Смерть Героя подтвердили только в ноябре, об этом сообщили в Ямницком сельском совете. Побратимы Романа Гамалюка вспоминают: он отдал жизнь, спасая другого солдата.

"Ямницкая территориальная громада снова переживает непоправимую потерю – в тяжелых боях с российскими оккупантами трагически погиб наш земляк из села Майдан Роман Гамалюк", – рассказали на малой родине воина.

Роман Васильевич Гамалюк родился 28 ноября 1972 года в селе Майдан. Перед началом полномасштабного вторжения он работал за границей.

Службу солдат Роман Гамалюк нес в должности стрелка, помощника гранатометчика в стрелковом отделении одной из воинских частей.

9 июля 2024 года, после боя на Запорожском направлении, связь с Романом Гамалюком оборвалась.

Известие о подтверждении гибели воина его родные получили только в ноябре.

"Гайтавер", наконец-то ты едешь домой, к сожалению, на щите. 4 месяца проклятые орки не давали возможности забрать твое тело. Ты погиб в бою, спасая другого солдата со словами: "иди, ты молод, тебе еще жить". Больше твоей физической силы было только твое доброе и честное сердце", – написал Вербовой на своей странице в Facebook.

Он добавил, что для побратимов Роман Гамалюк всегда был образцом.

"Для нас всех, на фронте, ты был примером надежности и поддержки во всем. Сильные и мудрые люди не говорят лишних слов и не проявляют неискренних эмоций. Ты вернулся из-за границы, чтобы пойти защищать свою семью и страну. Твой кум Вася Гайдук, который тебя привел к нам в подразделение, ждет тебя на небе. К сожалению, тебе там не будет одиноко. Много наших тебя ждут там. Господи, Ты забираешь лучших, чтобы они были рядом с тобой. Слава Украине! Героям слава!" – написал Вербовой.

Теперь воин возвращается домой на щите. Дату прощания с ним на малой родине Романа Гамалюка пообещали сообщить позже.

Напомним, ранее стало известно, что на войне погиб житель поселка Иваничи на Волыни Назар Фищук. Жизнь воина оборвалась 14 ноября 2024 года в Донецкой области. Военный Сил обороны Украины погиб в результате минно-взрывной травмы во время выполнения боевого задания.

Также сообщалось, что в Хмельницкой области попрощались с воином, который погиб в боях в районе Авдеевки. Роману Пасынюку навсегда останется 35 лет.