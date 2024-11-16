Жгучая боль и горькая грусть: на войне погиб житель поселка Иваничи на Волыни Назар Фищук. Фото

Украина потеряла на войне с российским оккупационным войском еще одного своего мужественного защитника. На фронте погиб житель поселка Иванычи Волынской области Назар Фищук.

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Об этом сообщили на сайте Иваничевского поселкового совета. Жизнь воина оборвалась 14 ноября 2024 года в Донецкой области.

Военный Сил обороны Украины погиб в результате минно-взрывной травмы во время выполнения боевого задания.

"Фищук Назар Валерьевич, отданный военной присяге на верность украинскому народу, мужественно исполнив военный долг за Украину, ее свободу и независимость, погиб в результате минно-взрывной травмы, несовместимой с жизнью, выполняя боевое задание по защите Родины в Донецкой области", – сказано в сообщении.

Подробную информацию о прощании с Героем в поселковом совете пообещали предоставить позже.

"В скорби низко склоняем головы перед светлой памятью Героя и выражаем соболезнования, совместно разделяя боль потери с родными и близкими защитника Украины, который до последнего дыхания преданно защищал родную землю", – отметили в сельсовете.

Напомним, что 13 ноября в селе Городище Хмельницкой области в последний земной путь провели земляка-воина Романа Пасинюка. Жизнь гранатометчика одной из бригад ВСУ оборвалась в феврале в бою на Авдеевском направлении. Защитнику навеки осталось 35 лет.

А 7 октября в Каменец-Подольской громаде Хмельницкой области простились с молодым воином Виктором Ткачуком, погибшим на фронте. Парню было 22 года, он служил в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в бою на Донетчине погиб 21-летний защитник Роман Сабаев из Хмельницкого. Студент-отличник инженерного факультета он дважды пытался пойти на фронт в составе ВСУ, однако на передовой оказался как воин 12-й бригады спецназначения "Азов".

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