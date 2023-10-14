Отдал жизнь за свободу Украины: на Раховщине провели в последний путь погибшего героя Михаила Тафийчука. Фото и видео

В пятницу, 13 октября, в Закарпатье в поселке Кобылецкая Поляна Раховского района простились с павшим защитником Михаилом Тафийчуком. Герою, отдавшему свою жизнь в боях с российскими оккупантами, было всего 28 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Великобычковского поселкового совета. Похоронили павшего защитника в родном поселке Кобылецкая Поляна с военными почестями под мелодию Гимна Украины.

Муж погиб во время выполнения боевого задания, защищая Украину от российских оккупантов. Проститься с ним пришли родные, близкие, побратимы, военнослужащие, жители общины и представители власти.

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Напомним, что на восточном фронте во время штурма вражеских позиций погиб боец ВСУ Роман Сик родом из Хмельницкой области. Ему было всего 30 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Соледарском направлении погиб 23-летний боец "Эдельвейс" Владислав Сыпко из Кривого Рога. Молодой защитник служил в ВСУ и до полномасштабной войны – в зоне ООС, он мечтал о настоящей любви.

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