Отдал жизнь за свободу Украины: на Раховщине провели в последний путь погибшего героя Михаила Тафийчука. Фото и видео
В пятницу, 13 октября, в Закарпатье в поселке Кобылецкая Поляна Раховского района простились с павшим защитником Михаилом Тафийчуком. Герою, отдавшему свою жизнь в боях с российскими оккупантами, было всего 28 лет.
Об этом сообщили в пресс-службе Великобычковского поселкового совета. Похоронили павшего защитника в родном поселке Кобылецкая Поляна с военными почестями под мелодию Гимна Украины.
Муж погиб во время выполнения боевого задания, защищая Украину от российских оккупантов. Проститься с ним пришли родные, близкие, побратимы, военнослужащие, жители общины и представители власти.
Напомним, что на восточном фронте во время штурма вражеских позиций погиб боец ВСУ Роман Сик родом из Хмельницкой области. Ему было всего 30 лет.
Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Соледарском направлении погиб 23-летний боец "Эдельвейс" Владислав Сыпко из Кривого Рога. Молодой защитник служил в ВСУ и до полномасштабной войны – в зоне ООС, он мечтал о настоящей любви.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!