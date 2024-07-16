Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб командир группы спецназовцев из Хмельницкой области. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб украинский военнослужащий Сергей Слободян. Жизнь бойца оборвалась в ночь на 13 июля на востоке нашей страны.

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Он служил в должности командира группы спецназовцев. Об этом в Facebook сообщает Ярмолинецкая территориальная громада.

Защитник 1988 года рождения получил ранения несовместимые с жизнью на одном из участков фронта на востоке Украины. Герой погиб в ночь на 13 июля.

"Спецназовец, командир группы. В Вооруженных силах его ценили как профессионального военного наивысшего уровня. Так же его ценили и уважали земляки, друзья, знакомые за человеческие качества и добрый нрав. Соболезнование родным и близким Сергея", – говорится в сообщение.

Защитника проведут в последний путь 16 июля в родном поселке Ярмолинцы. Прощание громады с павшим защитником на центральной площади начнется в 10:30.

Местных жителей призвали прийти и отдать достойное уважение мужественному воину, спецназовцу, капитану ВСУ Сергею Слободяну.

Напомним, 10 июля Лохвицкая громада в Полтавской области простилась с военнослужащим, младшим лейтенантом Александром Сергеевичем Лысенко. Защитник погиб 5 июля возле Волчанска Харьковской области во время выполнения боевого задания.

Как сообщал OBOZ.UA, в бою против российских оккупантов вблизи Торецка на Донетчине погиб 30-летний воин Роман Слота из Тернополя. Он был инспектором взвода в штурмовом полку "Сафари" объединенной штурмовой бригады "Лють" НПУ.

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