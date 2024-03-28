Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб командир стрелкового отделения с Полтавщины. Фото

На войне против российских оккупантов погиб младший сержант Мацко Николай Михайлович с Полтавщины. Воин был командиром 2-го стрелкового отделения 3-го стрелкового взвода 2-й стрелковой роты.

Весть о гибели 57-летнего бойца сообщили в Диканьской громаде. Воин защищал украинские земли от противника в Харьковской области.

12 марта 2024 года, выполняя боевое задание на фронте, Николай Мацко погиб.

"Трагическое известие о потере снова получила наша громада. 12 марта 2024 года во время выполнения боевого задания, в результате штурмовых действий противника в районе Харьковской области, погиб командир 2-го стрелкового отделения 3-го стрелкового взвода 2-й стрелковой роты, младший сержант Мацко Николай Михайлович, 1967 года рождения.

Низко склоняем голову перед светлой памятью Героя. Выражаем искренние слова соболезнования семье и близким", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на войне с российскими оккупантами погиб 19-летний доброволец Олег Федосеев (друг Рыбак). Он вместе с отцом служил в подразделении "Сліпа лють" Украинской добровольческой армии. На защите страны находятся и два старших брата Героя.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 марта в бою с врагом погиб 19-летний воин Иван Чепа из Стрыйского района Львовщины. Он служил по контракту в рядах 3-й отдельной штурмовой бригады.

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