Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб пограничник из Прикарпатья. Фото

На фронте погиб еще один защитник Украины Евгений Пасечник. Он был родом из Студинки на Прикарпатье.

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Герою было всего 43 года. Об этом сообщил Калушский городской совет.

Евгений Пасечник преданно защищал Родину от российских оккупантов на протяжении более двух лет. Он служил гранатометчиком в отделении инспекторов пограничной службы пограничного залога быстрого реагирования одной из воинских частей.

Верный военной присяге, солдат Евгений Пасечник погиб 29 сентября 2024 года в результате минометного обстрела в Донецкой области. Его отвага и жертвенность стали примером для многих, и община глубоко грустит по поводу потери такого смелого и преданного воина.

"Глубокие соболезнования родным и близким павшего Пограничника. Доземный поклон, благодарность и уважение нашему Защитнику за жертвенный подвиг. Вечная память и слава Герою Евгению Пасечнику!" – отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее стало известно, что в Буче будут прощаться с военным Андреем Ягмурджи. 43-летний воин погиб в апреле 2022 года, защищая Мариуполь – город, где жил с женой и дочерью.

Также сообщалось, что на войне погиб преподаватель ЛНУ Богдан Маркевич. Друзья, коллеги и студенты вспоминают о нем как о "настоящем интеллектуале и хорошем человеке".

Как сообщал OBOZ.UA, 25 сентября в Хмельницком провели в последнюю земную дорогу 37-летнего воина ВСУ Алексея Ющука. Он погиб во время выполнения боевого задания в Сумской области.