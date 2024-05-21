Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб старший сержант с Черкасщины. Фото

На войне против российских оккупантов, оставшись до конца верным присяге, погиб старший сержант Игорь Тулуман из Черкасской области. 57-летний защитник получил смертельные ранения 12 мая в результате стрелкового обстрела вблизи села Архангельское Покровского района Донетчины.

Трагедию подтвердили на Facebook-странице Шполянского городского совета объединенной территориальной громады. В ОТГ с 20 по 22 мая объявлен трехдневный траур.

"Черная весть с поля боя снова пришла в нашу громаду. С невыразимой болью сообщаем о гибели шполянина, главного сержанта механизированного взвода механизированной роты механизированного батальона, старшего сержанта Тулумана Игоря Андреевича, 1967 года рождения", – написали представители горсовета.

Семье, друзьям и побратимам воина передали искренние соболезнования. "Невозможно подобрать слова, которые могли бы утешить в это время... Склоняем головы в глубокой скорби. Вечная память Герою!" – сказано в посте.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно стало известно, что 3 октября 2023 года в боях погиб защитник из Тернопольской области Даниэль Мерджи. Жизнь 20-летнего нацгвардейца оборвалась на Запорожье.

– Жизнь за Украину также отдал имам харьковской мечети и отец троих детей Артур Якубов. Он добровольно вступил в ряды Сил обороны Украины в 2023-м. Погиб в боях в Харьковской области.

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