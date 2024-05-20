Ему навсегда будет 20: в боях за Украину погиб 20-летний нацгвардеец из Тернопольщины. Фото

В боях против российских оккупантов погиб защитник с Тернопольской области Даниэль Мерджи. Жизнь 20-летнего воина оборвалась на Запорожье.

Даниэль Мерджи мужественно боролся за свободу и независимость Украины в рядах Национальной гвардии. Об этом в Facebook сообщает Лановецкий городской совет.

Защитник был родом из села Береженка Тернопольской области. В Лановецком горсовете отметили, что воин погиб 3 октября 2023 года в Запорожской области.

"Даниэль мужественно боролся за свободу и независимость Украины в рядах Национальной гвардии и погиб 3 октября 2023 года в Запорожье. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Вечная слава Герою!", – написали в горсовете.

Напомним, в боях на фронте оборвалась жизнь молодого защитника Украины Сергея Турука из Волынской области. Меньше двух месяцев назад воину исполнилось 24 года. У него остались родные и любимая девушка.

Ранее стало известно, что в боях за Украину погиб механик-водитель из Ривненской области. 51-летнего Александра Вознюка около года считали пропавшим без вести после одного из боев на юге. Однако впоследствии стало известно о гибели воина.

Также сообщалось о гибели на фронте имама харьковской мечети и отца троих детей Артура Якубова. Воин добровольно вступил в ряды Сил обороны Украины в 2023 году. Погиб в боях в Харьковской области.