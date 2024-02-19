Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный с Николаевщины. Фото

В боях на восточном направлении фронта погиб воин Александр Молосовский из Николаевской области. Он был тем, кто одним из первых взял в руки оружие, чтобы защищать Украину от полномасштабного вторжения оккупантов.

О потере сообщил начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта. Ныне через соцсети неравнодушные собирают средства в поддержку семьи защитника.

Молосовский Александр Валерьевич родом из Снигиревки Баштанского района Николаевщины. С середины марта по ноябрь 2022 года город был оккупирован российскими войсками.

"В начале полномасштабного вторжения россиян Александр был одним из первых, кто взял оружие в руки, чтобы стать надежным щитом для своей Родины, чтобы защитить своих родных, свободу и свободу Украины", – отметили в Снигиревской громаде, для жителей которой трагическое известие о гибели земляка стала болезненным ударом.

Старший солдат Александр Молосовский свой последний бой принял на фронте в Донецкой области.

"Выражаем искренние соболезнования родным, близким и побратимам павшего защитника. Грустим и низко склоняем головы в скорби. Свеча памяти никогда не погаснет... Украина обязательно победит и оккупанты получат наказание за все свои кровавые преступления!" – отметил глава ГВА.

О дате, времени и месте прощания с Героем землякам скажут дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 января на фронте погиб воин Александр Красюк из Николаева. Он защищал Украину с первых дней полномасштабной войны, дома его ждали жена и две маленькие дочери.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!