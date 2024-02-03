Дома его ждали две дочери: на фронте погиб 26-летний защитник из Николаевской области

В боях за Украину погиб Александр Красюк из Николаевщины. Свой последний бой воин принял 31 января.

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Дома Героя, защищавшего Украину с первых дней большой войны, ждали жена и две маленькие дочери. Трагическое известие сообщили в Кривоозерском поселковом совете.

"На Кривоозерщину пришло еще одно черное известие с фронта. 31 января 2024 года, выполняя боевое задание, погиб 26-летний защитник Красюк Александр Владимирович... Смерть еще одного смелого защитника нашего государства является болезненным ударом и потерей для всего общества. Спасибо Герою за его подвиг, верность украинскому народу, стойкость, мужество и патриотизм!" – отмечено в сообщении.

В поселковом совете рассказали, что родился Александр Красюк в селе Багачевка Кривоозерской общины Первомайского района Николаевской области. После окончания школы отслужил срочную службу.

А вернувшись – встретил свою любимую Екатерину, с которой создал семью.

С женой и двумя дочерьми, Софией и Мией, Александр жил в Борисполе Киевской области – до тех пор, пока не началась полномасштабная война с Россией. С первых дней полномасштабного вторжения мужчина стал в ряды Вооруженных сил Украины и защищал родную землю до последнего вздоха.

Кроме жены и двоих детей Александра ждали родители и две сестры. А родной брат павшего Героя тоже защищает Украину на передовой.

12 марта Александр Красюк мог отметить свой день рождения: ему должно было исполниться 27.

Напомним, ранее стало известно, что под Бахмутом погиб воин Киевской области. Василий Беренок защищал Украину с 2015 года. Свой последний бой он принял 1 февраля.

А 2 февраля появилась информация, что на фронте погибли два бойца "Грузинского легиона". Зураб Циклаури и Гоча Жвания воевали за Украину с 2014 года. Прощание с погибшими состоится в воскресенье, 3 февраля, в Киеве (Чистяковская, 20).

Также сообщалось, что в боях за Украину погиб военный с Киевщины Евгений Жуков. 34-летний командир отделения взвода технического обеспечения танкового батальона служил по контракту с 2020 года.

Кроме того, стало известно о гибели 24-летнего защитника Луганщины. Иван Никитенко с позывным "Кум" был оператором БПЛА, через неделю ему могло исполниться 25 лет. Дома воина ждала беременная жена: у Героя должен родиться первенец.