Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб защитник из Ивано-Франковской области. Фото

В боях с оккупантами в Запорожье погиб воин из Прикарпатья Андрей Галич. Свое последнее сражение он принял 3 августа в районе города Орехов Пологовского района Запорожской области.

Видео дня

Защитнику исполнилось 50 лет. Трагическое известие сообщил городской голова Долинской территориальной громады Иван Дыров.

"Долинская община в скорби. На войне погиб житель села Оболоня Галич Андрей Михайлович. Жестокая война забрала жизнь еще одного отважного воина, пожертвовавшего собой ради будущего Украины и украинцев Невозможно подобрать слова соболезнования родным и близким Андрея. Пусть Бог даст силы пережить неневосполнимую потерю. Вечная слава Герою. Вечная память!" – написал городской голова.

Старший лейтенант Андрей Галич родился 1 мая 1973 года. В этом году ему исполнилось 50 лет.

Украину он защищал в рядах службы радиоэлектронной и киберборьбы.

Погиб во время выполнения боевого задания 3 августа.

Тело павшего Героя земляки будут встречать 9 августа.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб командир роты с позывным "Монах". Командира роты Андрея Веремиенко побратимы называют человеком-легендой, очень опытным и профессиональным воином.

В свое время "Монах" защищал Украину в рядах батальона "Айдар".