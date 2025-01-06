Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб защитник с Полтавщины. Фото

В боях за Украину погиб воин ВСУ Александр Харчук из города Глобино Кременчугского района Полтавской области. В родном крае с Героем простятся на Крещение.

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О потере сообщили в Глобинской громаде. В понедельник, 6 января, земляков призвали провести погибшего защитника в последний земной путь.

"Церемония прощания состоится у памятника Защитникам Украины (скульптурное изображение святого Архистратига Михаила, ул. Центральная)", – говорится в посте.

Там ничего не рассказали о жизненном и боевом пути воина, защищавшего родную землю и страну от российского агрессора.

В то же время глобинцев призывали прийти заранее и провести Героя живым коридором по улицам Майская и Центральная. А жителей села Великие Крынки – по улице Полтавской. Церемония прощания запланирована утром возле Великокрынковского дома культуры.

В знак скорби по погибшему воину 6 января в Глобинской громаде объявлено Днем траура. В этот день будет приспущен Государственный Флаг Украины на административных зданиях, домах и сооружениях коммунальной собственности, а также отменены все празднично-развлекательные мероприятия.

Как сообщал OBOZ.UA, в поселке Оржица Полтавской области провели в последний путь талантливого хирурга Артура Шабалина, который на фронте спасал раненых украинских воинов. Уроженец оккупированного с 2014 года Докучаевская переехал на Полтавщину после начала российско-украинской войны, в 2023-м стал в ряды ВСУ, был санитарным инструктором медицинских пунктов воинских частей.

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