'Умел своевременно принимать решения': в боях за Украину погиб талантливый хирург Артур Шабалин. Фото

В Полтавской области провели в последний путь талантливого хирурга Артура Шабалина, который на фронте спасал раненых украинских воинов. Уроженец оккупированного с 2014 года Докучаевска в Донецкой области, он переехал на Полтавщину после начала российско-украинской войны, в 2023-м стал в ряды украинского войска по мобилизации.

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Умер Артур Шабалин 31 декабря на передовой, 4 января с ним простились в поселке Оржица, где мужчина жил последние несколько лет. Трагическое известие сообщили в Оржицком поселковом совете.

Там рассказали, что Артур Шабалин родился 23 июня 1986 года в Докучаевске Донецкой области. После окончания школы поступил в Донецкий национальный медицинский университет – и в 2009 году и получил диплом по специальности "Лечебное дело". Во время учебы работал санитаром и медбратом в отделениях донецких больниц.

С 2009 по 2011 год Артур Шабалин проходил интернатуру в Донецкой областной клинической больнице, получил сертификат врача-специалиста по специальности "Хирургия". После выпуска сразу пошел работать в учреждения здравоохранения Донецкой области.

Когда Россия оккупировала его родной Докучаевск, молодой врач уехал на подконтрольную правительству Украины территорию. Поселился на Полтавщине, работал сначала в больнице Миргорода, затем – в Лохицкой районной больнице. В Оржицу Шабалин переехал в 2021 году, возглавив хирургическое отделение местной больницы.

А дальше началась уже полномасштабная война. И врач взялся делать то, что умел лучше всего – спасать жизни. Он, рассказали в Оржицком поселковом совете, помогал военным и гражданским в Донецкой области, в том числе и в составе Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова.

В июле 2023 года Артур Шабалин был мобилизован в Вооруженные силы Украины. Служил санитарным инструктором медицинских пунктов воинских частей. В разное время спасал раненых воинов на Запорожье, Донетчине, Купянском и Покровском направлениях.

А в последний день 2024 его сердце не выдержало.

"Находясь в расположении подразделения, 31 декабря 2024 года Шабалин Артур Ярославович умер от сосудисто-сердечной недостаточности. Жители Оржицкой громады, которые в свое время доверили свою жизнь и здоровье врачу Шабалину Артуру, запомнят его как высокопрофессионального специалиста, обладавшего энциклопедическими знаниями в области медицины и успешно применял их в ежедневной работе, постоянно совершенствовался, изучая специальную литературу. Откровенный, эмоционально открытый, он умел принимать решительные и одновременно взвешенные решения и воплощал их своими искусными руками. Это внушало людям надежду на спасение, исцеление и полное выздоровление", – отметили в Оржицком поселковом совете.

Там выразили уверенность, что свой талант в медицине и человечность, которую проявлял к своим пациентам в тылу, Артур Шабалин сохранил и на фронте, где спасал побратимов под обстрелами и помогал гражданским.

"От имени всей громады выражаем безграничную благодарность Герою за самопожертвование ради светлого будущего родной Украины и искренние соболезнования родителям, сестре Дарье, жене Людмиле, сыну Михаилу, дочери Евгении, друзьям, побратимам, бывшим коллегам Артура Ярославовича. Вечный почет, честь и слава Герою!" – отмечено в сообщении.

Кортеж с телом защитника в Оржице встречали 3 января. А на следующий день, в субботу, его провели в последний путь.

"После отпевания в церкви траурный кортеж прошел по улицам поселка Оржица. Люди становились на колени, воздавая уважение своему Герою. Возле местной больницы, где он работал заведующим и врачом-хирургом хирургического отделения с гинекологическими кроватями, автомобиль скорой помощи встретил кортеж пронзительным звуковым сигналом. Коллеги провожали его на коленях, с глубокой болью в сердце", – рассказали о чине похорон в Лохвицкой территориальной громаде, в состав которой входит Оржица.

Похоронили Артура Шабалина с военными почестями.

В громаде талантливого хирурга будут помнить как врача от Бога.

"Он был настоящий, честный, надежный, эмоциональный. Артур Ярославович лечил людей, а когда пришла страшная беда к нам – пошел лечить нашу страну от кровавой русни. Память о нем навсегда останется в наших сердцах", – отметила секретарь Лохвицкой громады Татьяна Даценко.

Напомним, ранее стало известно, что волынянин Сергей Кошиль погиб в боях в Донецкой области. Воину было всего 24 года.

Также сообщалось, что в боях в Донецкой области погиб защитник из Бахчисарая, ушедший на фронт добровольцем. Виктор Король воевал вместе с Дмитрием "Да Винчи" Коцюбайлом, а на защиту родной земли стал задолго до начала полномасштабного вторжения России.

А на Курщине свой последний бой 1 января 2025 принял 26-летний воин из Львовщины Дмитрий Дячок.

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