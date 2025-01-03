Отдал жизнь за Украину: в боях на Донетчине погиб защитник из Бахчисарая, который ушел на фронт добровольцем. Фото

В боях за Украину в Донецкой области погиб уроженец Бахчисарая Виктор Король. Он пошел на фронт добровольцем еще до полномасштабного вторжения России, воевал сначала в рядах первой отдельной штурмовой роты ДУК, далее – в подразделении "Волки Да Винчи".

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Последний бой 40-летний Виктор Король принял 29 декабря. О потере сообщили в Острожском городском совете.

"С грустью сообщаем, что 29 декабря 2024 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб наш земляк из Хорова – Виктор КОРОЛЬ. Сердце Героя остановилось на 40 году жизни. Приносим искренние соболезнования родным, друзьям и знакомым погибшего Героя. Он навсегда останется в нашей памяти настоящим, мужественным и храбрым патриотом. Это тяжелая потеря для каждого из нас… Глубоко скорбим вместе с семьей... О встрече нашего Героя и похоронах сообщим дополнительно", – говорится в сообщении.

Родился Виктор Король в Бахчисарае в Крыму. Его отец, Юрий Король, возглавлял Бахчисарайскую районную организацию "Просвита" имени Тараса Шевченко.

"С отцом Виктора сделали очень много дел в развитии образования на украинском языке, тесно сотрудничали до периода оккупации Крыма, отстаивали интересы украинской общины. Это годы активной борьбы против всего рашистского… Сына лично знал еще со времен, когда он учился в школе-лицее города Бахчисарай , молодого талантливого юношу", – рассказал глава Крымского центра делового и культурного сотрудничества "Украинский Дом" Андрей Щекун.

В Ривненскую область Виктор Король приехал после того, как его родной Крым оккупировала Россия. И практически сразу же пошел защищать Украину добровольцем. Боролся с оккупантами Виктор все эти годы.

"29 декабря 2024 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб боевой побратим Да Винчи. Он плечом к плечу боролся с Дмитрием Коцюбайло в рядах первой отдельной штурмовой роты Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор", был одним из отважных "Волков Да Винчи", а во время полномасштабной войны – мужественным Бойцом ВСУ Виктор Король с псевдо "Принц" навсегда останется в моей памяти чрезвычайно светлым, прекрасным Человеком, настоящим патриотом Украины, убежденным Украинским Националистом, мужественным, смелым Воином, для которого Украина была превыше всего. Самое дорогое – свою жизнь – он отдал за мать Украину", – написала волонтер Татьяна Бондарчук.

Знавшие Виктора Короля отмечают, что он был чрезвычайно умным, общительным, а также увлекался работой с деревом.

"Виктор поражал всех особой интеллигентностью, даже изысканным аристократизмом, искренностью, умом, сообразительностью, коммуникабельностью. А еще обладал золотыми руками и добром сердцем. Вся мебель правосеков была сделана трудолюбивым, талантливым "Принцем". Работа с деревом была одним из его увлечений. За что бы ни брался Боец, все делал из любовью, качественно... Не хочется верить, горько и грустно осознавать, что Виктор погиб и больше не будет дарить всем вокруг свою лучистую улыбку. Это тяжелая потеря для Украины, для каждого из нас, кто его знал и помнит", – отметила Бондарчук.

Напомним, ранее стало известно, что в Донецкой области погиб защитник со Львовщины. Тарас Чесноков служил водителем минометной группы одного из разведбатальонов ВСУ. Он ушел в вечность 33-летним.

Также сообщалось, что на фронте в бою погиб стрелок-снайпер батальона ДШВ из Киевской области. Дмитрий Щепин из Броваров пал 26 декабря 2024 года во время выполнения задания в зоне проведения боевых действий.

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