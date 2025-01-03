Навсегда 24: волынянин Сергей Кошиль погиб в боях в Донецкой области

Сергей Кошиль погиб 2 января 2025 года, выполняя боевое задание в Донецкой области. Герою родом из села Хотешев, что на Волыни, теперь навсегда 24 года.

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О потере сообщила Камень-Каширская территориальная община на своtй странице у Facebook. "Проклятая война несправедливо уносит от нас лучших людей. Боль потерь не стихает в нашей общине. С глубокой жалостью и грустью снова информируем о черном известии с передовой. Погиб молодой, отважный Герой, житель села Хотешев Кошиль Сергей Николаевич 2000 года рождения", – сообщила громада.

"Камень-Каширский городской совет выражает искренние и сердечные слова утехи семье павшего бойца. Пусть Господь будет рядом с вами во время непоправимого горя, сил вам, выдержки. Потеря, которую трудно принять, а смириться с ней – невозможно", – написал на страницах городской совет.

Также детали прибытия кортежа с телом погибшего обещают уточнить позже.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Донецкой области погиб защитник из Бахчисарая Виктор Король. Он пошел на войну добровольцем еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Также напоминаем, что на войне в Украине отдал жизнь финский доброволец Алексе Лисандер. Он защищал Украину с начала полномасштабного вторжения. Сообщается, что он погиб на востоке Украины.

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