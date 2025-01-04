Ждали домой на праздники: на Курщине погиб 26-летний защитник со Львовщины. Фото

В боях за Украину на Курском направлении погиб 26-летний воин из Львовской области Дмитрий Дячок. Смертельные ранения он получил 1 января возле населенного пункта Заолешенка в Суджанском районе.

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На защите Украины Герой стоял с марта 2022 года. Трагическое известие сообщили в Буской городской территориальной громаде.

"С глубокой скорбью сообщаем, что 1 января 2025 года вблизи населенного пункта Заолешенка Суджанского района Курской области, в результате полученных осколочных ранений, несовместимых с жизнью, погиб житель Буська, солдат Дячок Дмитрий Андреевич", – отмечено в сообщении.

В ряды украинского войска Дмитрий был призван по мобилизации еще 11 марта 2022 года. Все это время он защищал Украину, ее независимость и территориальную целостность. Службу нес в должности наводчика отделения аэромобильного взвода 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Вооруженных Сил Украины.

"Воину, оставшемуся верным военной Присяге и Украине, навсегда 26 лет... У Героя остались жена, родители, брат и сестра. Буський городской совет выражает искренние соболезнования родным и близким защитника, его друзьям, боевым побратимам, всем, кто знал и уважал Дмитрия. В этот горький момент разделяем ваше горе и склоняем головы в глубокой скорби. Жизнь человека бесценна, душа – бессмертна, а память о Герое – вечна", – отметили в Буськой громаде.

В сети пишут, что Дмитрий должен был приехать домой на праздники – однако уступил это право побратимам.

"Наши сердца разрываются от крика и печали. Здесь никогда не должно быть твоего фото. Ведь мы тебя ждали на праздники, а ты решил отпустить своих побратимов. Наш ГЕРОЙ, гордость, ты всегда шел вперед и никогда не сомневался ни в чем. Как выдержать такую боль? Дорогие родные, держитесь, наш Дмитрий уже едет к нам", – написала Наталья Романив.

О дате и времени прощания с защитником в Буськом горсовете пообещали сообщить дополнительно.

Напомним, ранее стало известно, что : волынянин Сергей Кошиль погиб в боях в Донецкой области. Воину было всего 24 года.

Также сообщалось, что в боях в Донецкой области погиб защитник из Бахчисарая, который ушел на фронт добровольцем. Виктор Король воевал вместе с Дмитрием "Да Винчи" Коцюбайлом, а на защиту родной земли стал задолго до начала полномасштабного вторжения России.

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