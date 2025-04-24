Отдал жизнь за Украину: на Покровском направлении погиб боевой медик с Черкасщины. Фото

Жизнь за Украину отдал боевой медик из Смелы Сергей Кривенек. Герой погиб на поле боя 19 апреля на востоке нашей страны.

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Смелянский городской совет (Черкасская область) сообщил о смерти военного 24 апреля. "У нашего защитника в Смеле остались родители, жена, брат, родные и близкие люди. Выражаем им искренние глубокие соболезнования по поводу трагической потери", – написала пресс-служба на странице Facebook.

Сергей Кривенек (1990 г.р.) был младшим сержантом, старшим боевым медиком 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона одной из воинских частей ВСУ.

Его не стало из-за вражеского минометного обстрела позиций подразделения вблизи одного из н.п. Покровского района Донецкой области.

Защитника Украины похоронят в родном городе. Церемония прощания состоится 25 апреля в 11:00 в Покровской церкви.

"Громада, придем почтить Героя и на коленях провести его в последний земной путь", – призвали в горсовете.

Местом упокоения воина станет Аллея Славы Загреблянского кладбища.

Как ранее писал OBOZ.UA, вблизи Вольного Поля в Донецкой области 13 апреля погиб защитник с Полтавщины Андрей Шулик. На Донецком направлении также пал воин с Хмельнитчины Роман Гринчук.

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