Отдал жизнь за Украину: погиб защитник с Хмельнитчины, трое сыновей которого служат в ВСУ. Фото
Защищая Украину от российского нашествия, трагически погиб 51-летний солдат Петр Мартынюк из Хмельницкой области. Он стал в ряды войска добровольцем с первых дней полномасштабной войны, был водителем в механизированной роте.
Трое сыновей защитника тоже служат в ВСУ. О потере сообщил Старосинявский старостинский округ.
Петр Владимирович Мартынюк, 20.08.1972 г. р., был родом из села Уласово-Русановка. После школы он отслужил в армии, а затем работал трактористом в местном колхозе. Был женат, воспитывал троих сыновей.
С началом полномасштабного российского вторжения, 25 февраля 2022 года, мужчина пошел добровольцем на службу в ВСУ. Был водителем 1-го механизированного взвода 5-й механизированной роты одной из воинских частей.
Петр Мартынюк принимал непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ.
Верный присяге, во время исполнения обязанностей военной службы, солдат погиб 29 марта в результате вражеского ракетного удара возле поселка Малиновка Чугуевского района Харьковщины.
Ему навсегда остался 51 год. Родного человека потеряли родители и трое сыновей – военнослужащие Александр, Михаил и Дмитрий.
"Низко склоняем головы в печали вместе с родными и знакомыми. Семье сил выдержать эту невыразимую боль. Вечная память защитнику Украины!" – отметили в громаде.
Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб 44-летний снайпер ВСУ Станислав Форос из Хмельницкой области. Свой последний бой Герой принял 17 марта возле населенного пункта Бердичи Покровского района Донетчины.
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