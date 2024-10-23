Отдал жизнь за Украину: погиб защитник с Ривненщины, отличившийся в боях за Бахмутский рубеж. Фото

В боях на Запорожском направлении 17 октября погиб защитник из Ривненщины. Железнодорожник по образованию, он с августа 2022 года стал в защиту родной земли от российского полномасштабного вторжения.

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За доблестную службу получил не одну награду, в том числе медаль "За участие в боях "Бахмутский рубеж", а также орден "За мужество" III степени. Трагическое известие сообщили в Здолбуновском городском совете.

"Здолбунов потерял мужественного защитника Сергея Поповича... Командир станкового гранатомета противотанкового взвода огневой поддержки Сергей Попович погиб 17 октября 2024 года на Запорожском направлении", – говорится в сообщении.

Родился Сергей Попович 1 апреля 1988 в городе Здолбунов. Окончил Здолбуновскую школу №1 и продолжил обучение в Здолбуновском профессиональном лицее железнодорожного транспорта, получив профессию слесаря по ремонту подвижного состава. Высшее образование Сергей получил в Государственном экологически-техническом университете транспорта.

После учебы первым местом работы молодого железнодорожника стало Здолбуновское ДЕПО. Его начальник Иосиф Гаврищак до сих пор вспоминает Сергея как "ответственного и очень правдивого человека".

После женитьбы Попович устроился на работу на аптечный склад БаДМ в Ривне на должность контролера.

А в августе 2022 года, получив повестку, Сергей Попович стал в ряды украинской армии.

"О выполнении боевых задач наш защитник мало рассказывал. Говорил все сдержанно и старался не беспокоить родных. Всегда веселый, искренний и добрый Сергей с радостью приходил на помощь к родным и близким. Он был чрезвычайно ответственным и заботился о других больше, чем о самом себе", – отметил и.о городского головы Ривненской территориальной громады Виктор Шакирзян.

За время службы Сергей Попович получил не одну награду. Он отмечен награжден орденом "За мужество" ІІІ степени, Наградой Главнокомандующего ВСУ "Золотой крест", медалью "За участие в боях "Бахмутский рубеж".

А 17 октября жизнь Героя оборвалась.

"Страшная война без сожаления забрала еще одну жизнь ученика Здолбуновского лицея №1, нашего защитника, защищавшего украинское государство от российского оккупанта. Каждый погибший Воин – это болезненный шрам на душе каждого из нас, их имена навсегда будут образцом мужества, патриотизма. Пусть душа погибшего Сергея обретет вечный покой", – отметили в Здолбуновском лицее №1, где в свое время учился Сергей.

Прощание с героем состоится 23 октября 2024 в 9.30 на площади Независимости в Ривне. Заупокойную службу проведут в Свято-Покровском кафедральном соборе, похоронят защитника на Аллее Героев Новое кладбище.

Напомним, ранее стало известно, что во время выполнения боевого задания погиб 33-летний сапер из Донетчины. Инженер по охране и защите леса Алексей Наконечный в начале полномасштабной войны добровольно присоединился к ВСУ.

Также сообщалось, что в стрелковом бою с оккупантами погиб защитник из Полтавщины Валерий Кожемякин. В ряды украинского войска он стал в июне этого года.