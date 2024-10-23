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Отдал жизнь за Украину: погиб защитник с Ривненщины, отличившийся в боях за Бахмутский рубеж. Фото

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
2,7 т.
Отдал жизнь за Украину: погиб защитник с Ривненщины, отличившийся в боях за Бахмутский рубеж. Фото

В боях на Запорожском направлении 17 октября погиб защитник из Ривненщины. Железнодорожник по образованию, он с августа 2022 года стал в защиту родной земли от российского полномасштабного вторжения.

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За доблестную службу получил не одну награду, в том числе медаль "За участие в боях "Бахмутский рубеж", а также орден "За мужество" III степени. Трагическое известие сообщили в Здолбуновском городском совете.

Отдал жизнь за Украину: погиб защитник с Ривненщины, отличившийся в боях за Бахмутский рубеж. Фото

"Здолбунов потерял мужественного защитника Сергея Поповича... Командир станкового гранатомета противотанкового взвода огневой поддержки Сергей Попович погиб 17 октября 2024 года на Запорожском направлении", – говорится в сообщении.

Родился Сергей Попович 1 апреля 1988 в городе Здолбунов. Окончил Здолбуновскую школу №1 и продолжил обучение в Здолбуновском профессиональном лицее железнодорожного транспорта, получив профессию слесаря по ремонту подвижного состава. Высшее образование Сергей получил в Государственном экологически-техническом университете транспорта.

После учебы первым местом работы молодого железнодорожника стало Здолбуновское ДЕПО. Его начальник Иосиф Гаврищак до сих пор вспоминает Сергея как "ответственного и очень правдивого человека".

После женитьбы Попович устроился на работу на аптечный склад БаДМ в Ривне на должность контролера.

А в августе 2022 года, получив повестку, Сергей Попович стал в ряды украинской армии.

"О выполнении боевых задач наш защитник мало рассказывал. Говорил все сдержанно и старался не беспокоить родных. Всегда веселый, искренний и добрый Сергей с радостью приходил на помощь к родным и близким. Он был чрезвычайно ответственным и заботился о других больше, чем о самом себе", – отметил и.о городского головы Ривненской территориальной громады Виктор Шакирзян.

Отдал жизнь за Украину: погиб защитник с Ривненщины, отличившийся в боях за Бахмутский рубеж. Фото

За время службы Сергей Попович получил не одну награду. Он отмечен награжден орденом "За мужество" ІІІ степени, Наградой Главнокомандующего ВСУ "Золотой крест", медалью "За участие в боях "Бахмутский рубеж".

А 17 октября жизнь Героя оборвалась.

"Страшная война без сожаления забрала еще одну жизнь ученика Здолбуновского лицея №1, нашего защитника, защищавшего украинское государство от российского оккупанта. Каждый погибший Воин – это болезненный шрам на душе каждого из нас, их имена навсегда будут образцом мужества, патриотизма. Пусть душа погибшего Сергея обретет вечный покой", – отметили в Здолбуновском лицее №1, где в свое время учился Сергей.

Прощание с героем состоится 23 октября 2024 в 9.30 на площади Независимости в Ривне. Заупокойную службу проведут в Свято-Покровском кафедральном соборе, похоронят защитника на Аллее Героев Новое кладбище.

Напомним, ранее стало известно, что во время выполнения боевого задания погиб 33-летний сапер из Донетчины. Инженер по охране и защите леса Алексей Наконечный в начале полномасштабной войны добровольно присоединился к ВСУ.

Также сообщалось, что в стрелковом бою с оккупантами погиб защитник из Полтавщины Валерий Кожемякин. В ряды украинского войска он стал в июне этого года.

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