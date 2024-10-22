Ушел на фронт добровольцем: во время выполнения боевого задания погиб 33-летний сапер с Донетчины. Фото

Защищая Украину, на Сумщине погиб военнослужащий ВСУ Алексей Наконечный из Донецкой области. В мирной жизни инженер по охране и защите леса в начале полномасштабной войны добровольно присоединился к ВСУ и стал сапером.

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Защитнику навеки осталось 33 года. О потере сообщили в государственном предприятии "Лиманское лесное хозяйство", где работал мужчина.

Алексей Наконечный родился 28.03.1991 года в селе Новоселовка Краматорского района Донецкой области. Учился в Новоселовской общеобразовательной школе, затем Великоанадольском лесотехническом профессиональном колледже.

Получив диплом младшего специалиста лесного хозяйства, сразу же начал работать в лесной отрасли. Сперва был мастером леса Дробышевского лесничества ГП "Лиманский лесхоз". В 2020 году получил повышение и стал инженером по охране и защите леса этого же предприятия.

Параллельно с работой мужчина продолжил обучение и получил высшее образование – степень магистра по специальности Экология. Кроме работы и учебы, вспоминают коллеги, он был очень трудолюбивым и успевал справиться с домашним хозяйством в селе.

"Все знали его как доброго, порядочного, внимательного, щедрого, готового прийти всегда на помощь. О нем можно сказать только добрые и искренние слова, потому что это действительно был светлый человек с невероятно большим и отзывчивым сердцем", – говорится в сообщении.

После начала полномасштабного российского вторжения Алексей вывез семью в Каменец-Подольский Хмельницкой области. Сам в мае 2022 года пошел добровольцем в ряды ВСУ.

Пройдя подготовку, стал сапером воинской части А0480. В течение службы получил звание младшего сержанта. Он мужественно и преданно участвовал в защите страны. Погиб воин 14 августа во время выполнения боевого задания возле села Писаревка Сумской области.

"Выражаем соболезнование семье и близким Алексея. Его образ светлого, доброго и мужественного человека навсегда останется в наших сердцах", – отметили в Лиманском лесхозе.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре во время разминирования территории на Сумщине погиб 36-летний сапер-водитель ГСЧС. Его коллега получил ранения.

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