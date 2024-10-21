Отдал жизнь за Украину: в стрелковом бою с оккупантами погиб защитник из Полтавщины. Фото

На войне погиб военный с Полтавщины Валерий Григорьевич Кожемякин, старший стрелок-оператор штурмового взвода специализированной роты. Это произошло 13 октября во время выполнения боевого задания.

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В частности, защитник отдал свою жизнь в стрелковом бою с оккупантами, защищая территориальную целостность и суверенитет Украины. Об этом сообщил Лубенский городской совет.

Валерий родился 8 апреля 1983 года в селе Засулье Лубенского района. Он получил полное общее среднее образование в Засульском лицее, где проявлял свои таланты в рисовании, особенно любил изображать виды родного края. С раннего возраста отличался трудолюбием, помогая семье в домашних делах. После школы работал на строительных объектах Лубенщины и на коммунальном предприятии "Сяйво".

Валерий встал на защиту Родины в июне 2024 года. Он участвовал в боевых действиях, отстаивая свободу и независимость Украины. Несмотря на полученное ранение, защитник вернулся на фронт, чтобы исполнять свои обязанности и обеспечить мир для будущих поколений.

У Валерия остались сестра, семья и друзья.

Прощание с героем состоялось 20 октября на площадке у Засульского дома культуры.

20 октября в Броварах попрощались с защитником Виталием Пилецким, погибшим в ноябре 2023 года на фронте в Покровском районе Донбасса. Воин был командиром машины взвода механизированного батальона.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте во время выполнения боевого задания погиб 38-летний сержант Леонид Шейко из Ахтырки Сумской области. Он был командиром отделения дорожной техники взвода по обеспечению движения инженерного батальона.

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