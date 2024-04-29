Отдал жизнь за Украину: в боях на Донетчине погиб разведчик-сапер с Тернопольщины. Фото

На восточной линии фронта в боях против врага погиб воин Василий Павелец из Тернопольской области. Он служил в должности разведчика и сапера в одной из бригад.

Защитнику навеки осталось 53 года. О потере сообщил второй отдел Чертковского районного Территориального центра комплектования и соцподдержки.

Павелец Василий Иосифович, 1970 года рождения, проживал с семьей в селе Устье Мельнице-Подольской громады.

Присоединившись к рядам ВСУ, мужчина стал разведчиком-саперами группы спецназначения. У него было звание младшего сержанта.

Свой последний бой защитник с Тернопольщины принял 25 апреля 2024 года на адском фронте в Донецкой области.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя. В этот горький миг разделяем горе родных Василия Иосифовича и преклоняем головы в глубокой скорби. Вечная память и Царство Небесное", – отметили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 апреля в боях на Донетчине оборвалась жизнь 24-летнего защитника Андрея Данцевича из Тернопольской области. Молодой воин защищал Украину в рядах 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

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