'Стал ангелом, который держит небо': в боях за Украину погиб 24-летний защитник с Тернопольщины. Фото

В боях с врагом северо-восточнее Бахмута погиб молодой воин Андрей Данцевич из Тернопольской области. Он защищал Украину в рядах легендарной бригады "Эдельвейс".

Военнослужащему было всего 24 года. О потере сообщила Коропецкий поселковый совет.

"Еще один наш защитник стал Ангелом, который держит над нами небо", – отметили в громаде.

Данцевич Андрей Владимирович, 23.10.1999 года рождения, был родом из села Вистря Чертковского района. Он служил в Национальной гвардии.

Во время полномасштабной войны Андрей присоединился к 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс". Он защищал украинскую землю на востоке.

Жизнь защитника оборвалась 24 апреля в районе села Переездное Бахмутского района Донецкой области. У молодого воина еще не было собственной семьи, родного человека потеряли его родители, братья и сестра.

В память о погибшем военнослужащего в Коропецкой громаде с 27 апреля по 3 мая объявили дни траура.

"Выражаем искренние соболезнования родным воина – матери Галине, отцу Владимиру, бабушке Дарусе, братьям Роману и Александру, сестре Марийке, знакомым и близким Героя. Разделяем боль их невосполнимой потери", – отметили в поселковом совете.

Как сообщал OBOZ.UA, в районе города Часов Яр во время выполнения боевого задания погибли двое бойцов 67-й ОМБр ДУК "Правый сектор" Ц лейтенант Сергей "Норд" Коновал и младший лейтенант Тарас "Химера" Петришин. Герои из Тернополя вместе прошли самые горячие точки фронта, они защищали Украину еще до начала большой войны, были награждены государственными наградами и огнестрельным оружием.

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