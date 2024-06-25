Отдал жизнь за Украину: в боях на Донетчине погиб спецназовец президентской бригады с Волыни. Фото
На Покровском направлении фронте оборвалась жизнь воина батальона спецназначения Руслана Рябого из Волынской области. Он служил в рядах Отдельной президентской бригады ВСУ.
Защитнику навеки осталось 38 лет. О потере сообщили в Берестечковском городской территориальной громаде.
Рябый Руслан Павлович, 20.09.1985 года рождения, проживал в селе Перемиль Луцкого района Волыни.
Присоединившись к Силам обороны, он стал солдатом 21-го отдельного батальона специального назначения Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.
Воин погиб 23 июня во время выполнения боевого задания вблизи села Красногоровка Покровского района Донецкой области.
В Берестечковской громаде объявлен трехдневный траур. Все детали встречи и прощания с военным землякам сообщат позже.
"Сочувствуем родным и близким. Скорбим вместе с вами в трудный час и чтим погибшего Герою. Пусть его душа обретет вечный покой, а память о нем останется навсегда в наших сердцах. Вечная память и слава Герою!" – отметили в громаде.
Как сообщал OBOZ.UA, в боях на фронте погиб главный сержант ВСУ Николай Лукьянюк из Волынской области. Защитнику было 27 лет, а он уже прошел АТО и полномасштабную войну, у него остались мама и пять братьев.
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