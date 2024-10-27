Отдал жизнь за Украину: в боях на Донетчине погиб защитник с Полтавщины. Фото

На Донецком направлении фронта в бою погиб матрос ВСУ Роман Тищенко из Полтавской области. Он служил сапером инженерно-саперного отделения.

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Защитнику навеки осталось 38 лет. О потере сообщил Лубенский городской совет.

Роман Алексеевич родился 29 мая 1986 года в селе Снитын на Лубенщине. Среднее образование получил в местной общеобразовательной школе, а позже выучился на технолога-организатора в Березоворудском государственном аграрном техникуме.

Он был трудолюбивым и способным человеком. Работал водителем в ООО "Кашкан Логистик". Его уважали и ценили коллеги и друзья, в чьей памяти он останется искренним, добрым, безотказным товарищем, готовым первым прийти на помощь. Также мужчина увлекался рыбалкой и футболом. Снитинская футбольная команда "Кснятин" потеряла своего полузащитника.

Роман был мобилизован в ВСУ в августе 2024 года. Он понимал всю важность защиты родной земли, поэтому служить ушел без колебаний. Говорил, что бояться на войне – это нормально, но сам был мужественным и храбрым воином.

Жизнь защитника оборвалась 24 октября во время выполнения боевого задания на Донецком направлении, вследствие попадания вражеского FPV-дрона.

У воина остались жена, сыновья, мама и сестра. Прощание с защитником запланировано 27 октября в Лубнах.

"Наши искренние соболезнования и доземный поклон им. Память о добром и хорошем человеке, нашем земляке, Герое, который отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины навсегда останется в сердцах благодарных земляков", – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Донетчине погиб 38-летний воин Дмитрий Петренко из Полтавы. Он был командиром отделения взвода связи.

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