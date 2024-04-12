Отдал жизнь за Украину: в боях под Авдеевкой погиб защитник с Волыни. Фото

Украинский защитник Александр Зинчук погиб на фронте в районе Авдеевки. Воин был родом из города Рожище Волынской области.

О потере сообщили 12 апреля на сайте Рожищенского городского совета. Герой погиб еще 15 февраля, теперь его гибель официально подтверждена.

Александр Зинчук 1984 года был младшим сержантом 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко.

"Выражаем искренние соболезнования семье, скучаем и разделяем боль от этой невосполнимой потери", – говорится в сообщении горсовета.

Траур по погибшему Герою объявлен в Рожищенской общине с 12 по 14 апреля включительно.

О дате и времени захоронения Героя обещают сообщить позже.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении погиб 35-летний защитник Евгений Павличенко. 11 апреля с Героем простились в Кривом Роге.

На Запорожском направлении пал Сергей Левченко с позывным "Мидвей", который был оператором дронов и на передовой наносил потери врагу.

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