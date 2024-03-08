Отдал жизнь за Украину: в боях с оккупантами погиб защитник со Львовщины. Фото

В боях с врагом оборвалась жизнь военного Виктора Лавренчука из города Дрогобыч Львовской области. Он воевал на передовых позициях фронта.

Защитнику навеки осталось 46 лет. О потере сообщил Дрогобычский городской совет.

Родился воин 14 июля 1978 года в Дрогобыче. Впоследствии с семьей проживал на Тернопольщине, где окончил школу. После возвращения в родной город учился в ВПУ №19 на маляра-штукатура.

В мирной жизни Виктор Лавренчук работал в сфере охраны. С 13 февраля 2023 года пополнил ряды ВСУ и защищал территориальную целостность Украины на передовых позициях фронта.

К сожалению, во время выполнения боевых задач 4 марта 2024 года жизнь воина оборвалась. Из родных у погибшего Героя остались мать, сестра и племянники.

"Выражаем искренние соболезнования семье, родственникам, близким и друзьям по поводу смерти нашего земляка и Героя. Скорбим вместе с вами, поддерживаем в час скорби", – отметили в горсовете.

Встреча траурного конвоя с телом защитника ожидается в пятницу, 8 марта. Точное время прибытия, проведения парастаса и похорон землякам скажут дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая родную страну на Донетчине, погиб 22-летний воин Олег Кусович со Львовщины. Жизнь молодого защитника оборвалась возле н. п. Леонидовка в результате вражеского артиллерийского обстрела.

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