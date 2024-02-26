Ему навсегда будет 22: в боях на Донетчине погиб молодой защитник со Львовщины. Фото

Вблизи населенного пункта Леонидовка Донецкой области во время выполнения боевого задания в результате российского артиллерийского обстрела 19 февраля погиб 22-летний воин Олег Кусович. Герой жил в Ясеновцах на Львовщине.

Защитника Украины похоронили в его родном селе 24 февраля. Об этом сообщил Золочевский городской совет (Львовская область) в Facebook.

Старший солдат Кусович Олег Владимирович служил старшим наводчиком 1-го самоходного артиллерийского взвода 5-й самоходной артиллерийской батареи 2-го самоходного артиллерийского дивизиона 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ (в/ч А 0998).

У защитника осталась жена Диана, дочь Алина, папа Владимир, брат Любомир.

Олег Кусович родился 28 января 2001 года. Окончил Золочевскую школу №3, а потом местный профессиональный лицей. Там он получил специальность слесаря по ремонту колесных транспортных средств.

В 2020 пошел на контракт в Вооруженные силы Украины. Защищал государство на территории Донецкой и Луганской областей.

"Всегда относился добросовестно, с чувством высокой ответственности за порученное дело. Всегда был уравновешенным, тактичным, настойчивым, ответственным, умел сплотить военный коллектив", – сказано в сообщении горсовета.

Как писал OBOZ.UA:

– 22 февраля на Купянском направлении погиб воин из Малина Житомирской области Владимир Петренко. Он попал под вражеский минометный обстрел. До полномасштабного вторжения мужчина работал в городской библиотеке, занимался журналистикой, волонтерством и музыкой.

– 23 февраля стало известно о гибели сразу двух иностранцев-добровольцев: павшего под Бахмутом литовца Тадаса Тумаса и молодого воина из Финляндии с позывным "Самсон".

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