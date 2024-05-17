Отдал жизнь за Украину: в боях с оккупантами в свой день рождения погиб защитник с Полтавщины. Фото

На войне против российских оккупантов погиб 37-летний воин Виталий Соболев с Полтавщины. Жизнь защитника оборвалась 10 мая, в день его рождения.

О трагической потере сообщили в Котелевской громаде. Боец погиб вблизи населенного пункта Невское Сватовского района Луганской области.

Виталий был гранатометчиком 1-го десантно-штурмового отделения 1-го десантно-штурмового взвода 1-й десантно-штурмовой роты 1-го десантно-штурмового батальона.

"Погиб Виталий в свой день рождения, 10 мая 2024 года, в Луганской области, близ н.п. Невское Сватовского района. В этот день ему исполнилось 37 лет...

В этот горький момент разделяем горе с семьей, его друзьями, боевыми побратимами и склоняем головы в глубокой скорби. О дате и времени прощания с павшим воином будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Харьковщину от нового наступления российских войск, погиб 27-летний нацгвардеец Василий Грабовенский из Николаева Львовской области. Дизайнер и партиец "Европейской солидарности" добровольно пошел воевать за родную землю в самом начале полномасштабной войны.

Ранее сообщалось, что в бою на Авдеевском направлении погиб воин Дмитрий Лысенко, лидер ВОО "Солидарная молодежь" Покровска. Молодой человек, которого знал весь город, после полномасштабного вторжения вступил в ряды Сил обороны, во время боев получал ранения, но возвращался на фронт.

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