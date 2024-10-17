Отдал жизнь за Украину: в боях с российскими оккупантами погиб защитник из Одесской области. Фото

В бою за свободу и независимость Украины погиб военный Александр Владимирович Довженко из Беляевки на Одесщине. Воину было 45 лет.

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Трагическое известие сообщили в Беляевском городском совете. Похороны защитника пройдут 18 октября на Аллее Славы в его родном городе.

"С глубокой грустью и скорбью в сердце сообщаем, что, мужественно выполняя свой воинский долг, в бою за Украину, ее свободу и независимость в результате боевых действий погиб защитник, наш земляк, белеявец Довженко Александр Владимирович, 1979 г.р.

Александр остался навсегда верен военной присяге, ведь, участвуя в обороне нашей Родины, защищая каждого из нас, отдал самое ценное – свою жизнь. В скорби низко склоняем головы перед светлой памятью героя и выражаем соболезнования родным и близким защитника Украины Александра Довженко", – пишут в громаде.

Прощание с героем состоится в 12:00 в храме Покрова Пресвятой Богородицы, расположенном в парке на улице Героев громады (бывшая Гагарина). В связи с этим в Беляевской городской территориальной громаде объявлен день траура.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб 24-летний военный Андрей Орловский из Лимана Донецкой области. Он встал на защиту Украины с начала полномасштабной войны, освобождал правобережье Херсонщины и участвовал в боях на Запорожье.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский военнослужащий, боевой медик с позывным "Вицык" показал серию фотографий, посвященную воинам, погибшим на Угледарском направлении. Он сфотографировал наручные часы наших павших защитников.

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