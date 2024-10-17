Ему навсегда будет 24: в боях возле Угледара погиб защитник из Лимана. Фото

На фронте погиб 24-летний военный Андрей Орловский из Лимана Донецкой области. Он встал на защиту Украины с начала полномасштабной войны, освобождал правобережье Херсонщины и участвовал в боях на Запорожье.

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Жизнь молодого воина оборвалась на родном Донбассе. О потере сообщила Лиманская городская военная администрация.

Орловский Андрей Алексеевич родился 20 февраля 2000 года в городе Лиман. В 2017-м окончил НПК "Лиманская гимназия", а уже со следующего года начал свой жизненный путь на западе страны – в городе Ужгород, где учился и работал.

Именно оттуда молодого человека призвали на срочную воинскую службу, которую он прошел в рядах 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба ВСУ.

С началом полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года Андрей добровольно встал на защиту страны. В составе 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады героически боролся за освобождение правого берега Херсонщины и сдерживал врага на Запорожском направлении.

24 сентября 2024 года возле города Угледар на Донетчине Андрей Орловский погиб в бою, отдав свою жизнь за свободу и независимость Украины.

"Выражаем глубокие соболезнования семье и близким. Вечная память и слава Герою!" – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 сентября в боях возле Угледара погиб воин Дмитрий Гордей. Защитник был родом из села Долишний Шепот Берегометского района Черновицкой области.

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