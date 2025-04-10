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Отдал жизнь за Украину: в боях в Донецкой области погиб защитник из Прикарпатья. Фото

Ольга Ганюкова
War
1 минута
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Отдал жизнь за Украину: в боях в Донецкой области погиб защитник из Прикарпатья. Фото

Украина потеряла еще одного героя. Виталий Романович Нагорный, 1991 года рождения, погиб в боях Донецкой области, защищая родную землю от российской агрессии.

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Об этом сообщили в Крыховецком лицее Ивано-Франковского городского совета. Виталий родился в селе Криховцы Ивано-Франковской области.

С детства учился работать своими руками, окончив ПТУ №15, получил специальность автослесаря. Он служил срочной службой в армии, а после демобилизации много работал — отремонтировал сотни машин, работая на Ивано-Франковском молокозаводе и за рубежом, в Польше и Чехии. В своей работе он был настоящим профессионалом.

Виталий вернулся домой перед началом войны, но, несмотря на ограничения по здоровью, не смог стоять в стороне. 25 июня 2024 его мобилизовали, и уже 1 августа он оказался на передовой в составе 10 Отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". Он служил стрелком-санитаром на Донецком направлении, где ежедневно боролся за Украину и ее свободу.

Герой погиб 6 апреля 2025 года в результате артиллерийских обстрелов вблизи Переездного, Бахмутского района, Донецкой области. Его смерть стала огромной утратой для родных, друзей и всего украинского народа.

Герой возвращается домой на щите, и община Криховцев приглашает всех желающих почтить его память. Встретить Героя с цветами и флагами можно будет от кольца на Мазепы, после чего его повезут в семейный дом по улице Крыховецкой, 101.

Примечательно, что брат погибшего защитника считается пропавшим без вести.

Отдал жизнь за Украину: в боях в Донецкой области погиб защитник из Прикарпатья. Фото

Напомним, на фронте во время выполнения боевой задачи оборвалась жизнь солдата ВСУ Романа Никичука из Ровенской области. Он воевал в рядах 68-й отдельной егерской бригады.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Торецком направлении фронта погиб 39-летний старший сержант полиции Олег Невада из Ровенской области. Он служил в рядах объединенной штурмовой бригады "Лют".

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