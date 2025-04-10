Отдал жизнь за Украину: в боях в Донецкой области погиб защитник из Прикарпатья. Фото

Украина потеряла еще одного героя. Виталий Романович Нагорный, 1991 года рождения, погиб в боях Донецкой области, защищая родную землю от российской агрессии.

Видео дня

Об этом сообщили в Крыховецком лицее Ивано-Франковского городского совета. Виталий родился в селе Криховцы Ивано-Франковской области.

С детства учился работать своими руками, окончив ПТУ №15, получил специальность автослесаря. Он служил срочной службой в армии, а после демобилизации много работал — отремонтировал сотни машин, работая на Ивано-Франковском молокозаводе и за рубежом, в Польше и Чехии. В своей работе он был настоящим профессионалом.

Виталий вернулся домой перед началом войны, но, несмотря на ограничения по здоровью, не смог стоять в стороне. 25 июня 2024 его мобилизовали, и уже 1 августа он оказался на передовой в составе 10 Отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". Он служил стрелком-санитаром на Донецком направлении, где ежедневно боролся за Украину и ее свободу.

Герой погиб 6 апреля 2025 года в результате артиллерийских обстрелов вблизи Переездного, Бахмутского района, Донецкой области. Его смерть стала огромной утратой для родных, друзей и всего украинского народа.

Герой возвращается домой на щите, и община Криховцев приглашает всех желающих почтить его память. Встретить Героя с цветами и флагами можно будет от кольца на Мазепы, после чего его повезут в семейный дом по улице Крыховецкой, 101.

Примечательно, что брат погибшего защитника считается пропавшим без вести.

Напомним, на фронте во время выполнения боевой задачи оборвалась жизнь солдата ВСУ Романа Никичука из Ровенской области. Он воевал в рядах 68-й отдельной егерской бригады.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Торецком направлении фронта погиб 39-летний старший сержант полиции Олег Невада из Ровенской области. Он служил в рядах объединенной штурмовой бригады "Лют".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!