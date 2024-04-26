Отдал жизнь за Украину: в боях в Донецкой области погиб защитник с Хмельнитчины. Фото

Защищая Украину, на фронте пал воин из Хмельнитчины Сергей Дубак. Свой последний бой 57-летний воин принял на Авдеевском направлении – вблизи села Семеновка.

Защитника дома ждали дочь и мать. Об этом сообщили в Новодунаевецкой поселковой громаде.

"Безжалостная война продолжает забирать лучших... Снова страшное известие с фронта... Выполняя боевое задание вблизи населенного пункта Семеновка Покровского района Донецкой области, проявив стойкость, мужество и патриотизм, погиб наш Герой, житель села Малиевцы – Сергей Дубак... Сергей взял оружие в руки, чтобы защищать родную землю, выгнать оккупантов из Украины и отстоять право каждого из нас жить в свободной и независимой стране. В это тяжелое время приносим искренние соболезнования родным и близким, разделяем вашу боль и склоняем головы в глубокой скорби. Вечная память и вечная слава Украинскому защитнику!" – говорится в сообщении на странице сообщества в Facebook.

В громаде добавили, что Герой родился 25 января 1967 года. Жил в селе Малиевке.

На защиту родной земли в рядах ВСУ Сергей Дубак встал с февраля 2023 года. Погиб же он 23 апреля 2024 года, выполняя боевое задание на Авдеевском направлении.

Дома воина ждали дочь и мама.

В громаде пообещали дополнительно сообщить о дате и времени захоронения Героя.

Напомним, ранее стало известно о гибели на передовой 31-летнего старшего лейтенанта из Хмельницкого. Роман Бочковский встал на защиту страны с первых дней полномасштабного российского вторжения. Создать собственную семью Роман не успел: дома его ждали родители и сестра.

Также сообщалось, что на фронте погибла военная и журналистка Алла Пушкарчук. Она присоединилась к "Правому сектору" еще в 2014 году.