Была на войне с 2014 года: на фронте погибла военная и журналистка Алла Пушкарчук. Фото

На передовой погибла военнослужащая, бывшая журналистка Алла Пушкарчук с позывным "Рута". Героиня присоединилась к защите Украины от российских окупантов еще с 2014 года после Революции Достоинства.

О потере сообщил муж "Руты" Максим, с которым они вместе служили, на своем аккаунте в соцсети Instagram. Ее не стало в четверг, 25 апреля.

"Сегодня россияне убили Аллу, мою жену. Она сделала очень многое для жизни. Нашей и вашей. Детали прощания будут позже", – написал он.

Журналист и военный Дмитрий Крапивенко на своей странице в Facebook отметил, что жизнь "Руты" оборвалась в результате ракетных обстрелов в Донецкой области.

"Случился роковой обстрел, унесший жизнь "Руты". Алла была из того поколения, которое взрослело на войне и жадно строило планы на будущее. Она коллекционировала народные украшения, живо интересовалась культурной жизнью, постила фото котиков, которые с ней были повсюду. Никто Не заменит Аллу. Ни в мирной жизни, ни в военной. Это невосстанавливаемая потеря в полном смысле", – написал он.

На Facebook-странице Института массовой информации рассказали, что Алла Пушкарчук присоединилась к "Правому Сектору" еще во время Революции Достоинства. Позже в рамках их информационного отдела ездила на фронт – писать и фотографировать.

По данным ИМИ, Алла Пушкарчук стала 77-й в списке медийщиков, погибших в результате российской агрессии против Украины.

Как сообщили в издании "Читомо", где работала "Рута", с 2014 по 2018 год она работала в 5-м отдельном батальоне Украинской добровольческой армии как журналистка и фотограф. Впоследствии демобилизовалась и работала журналисткой, редактором новостной ленты в журнале "Український тиждень", пиарщицей в издательском доме "Комора", редактором новостей и координатором проекта "Люди з порожніх стільців" (#EmptyChairPeople) в "Читомо".

В начале полномасштабного вторжения России в Украину Алла Пушкарчук вместе с мужем присоединилась к рядам Сил обороны Украины.

"Рута" окончила Институт журналистики Киевского национального университета культуры и искусств по специальности издательское дело и редактирование, а также Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого по специальности "театроведение".

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