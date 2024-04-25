Без отца остались двое детей: на фронте погиб участник Революции Достоинства Роман Панькевич. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб участник Революции Достоинства Роман Панькевич. Жизнь воина оборвалась в результате минометного обстрела под Красногоровкой Донецкой области.

Роман Панькевич служил в должности стрелка-гранатометчика в воинской части А7271. Об этом в Facebook сообщает Сокальский городской совет.

"С грустью сообщаем, что 19 апреля 2024 в результате минометного обстрела под Красногоровкой Донецкой области погиб наш защитник Панькевич Роман Зиновьевич, 1980 г.р., житель г. Сокаль. Нес службу стрелком-гранатометчиком стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты воинской части А7271. Выражаем искренние соболезнования семье погибшего по поводу невосполнимой потери. Вечная память Герою", – говорится в сообщении мэрии.

Побратим погибшего воина Николай Коханивский сообщил, что у Романа остались двое детей и жена. Также он отметил, что защитник еще с 2014 года защищал Украину от российских оккупантов.

Роман Панькевич был активным участником Помаранчевой Революции и Революции Достоинства, внуком повстанца. Похоронят воина 26 апреля, в 12:00 в Сокале во Львовской области, в греко-католическом храме святых Петра и Павла.

Напомним, на Бахмутском направлении фронта в ожесточенных боях против врага погиб младший сержант ВСУ Владимир Зливка из Харьковской области. Он служил в 54-й отдельной механизированной бригаде имени гетмана Ивана Мазепы.

Ранее сообщалось, что на войне против российских оккупантов погиб Слипецкий Роман Васильевич с Прикарпатья. Защитник не дожил два дня до своего 33-летия.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях возле Часового Яра на Бахмутском направлении фронта погиб историк и википедист Юрий Лущай. Защитнику родом из Краматорска было 42 года, он некоторое время считался пропавшим без вести.

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