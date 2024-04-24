Без отца остались двое детей: в боях за Украину погиб 32-летний защитник с Прикарпатья. Фото

На войне против российских оккупантов погиб Слипецкий Роман Васильевич с Прикарпатья. Защитник не дожил два дня до своего 33-летия.

О трагической потере сообщили в Тысменицком городском совете. Без отца осталось двое несовершеннолетних детей.

Как сообщают в громаде, Роман Васильевич Слипецкий родился 17 апреля 1991 года во Львовской области, впоследствии его семья переехала в Ольшаницу, где он учился в местной школе. После этого Роман проходил срочную службу. В начале полномасштабного вторжения он активно занимался волонтерством. В 2024 году Роман стал на защиту нашего государства, являлся главным сержантом 3-го механизированного батальона воинской части А4053.

15 апреля 2024 года, выполняя свой воинский долг, Роман погиб вблизи населенного пункта Новокалиново в Донецкой области. У защитника осталась жена и двое несовершеннолетних детей.

"Тысменицкий городской совет выражает искренние соболезнования родным и близким Защитника, отдавшего жизнь за Украину. Пусть Всевышний поможет пережить боль горькой потери! Вечная память, уважение и слава Герою", – пишут в громаде.

"Эта потеря невосполнима для всех нас. Потерю такого надежного и близкого человека трудно принять. Роман был очень хорошим отцом для своих детей и хорошим мужем для своей жены. До сих пор не можем поверить, плачем вместе с вами", – выразила также соболезнования Марина Солоничная, которая знала семью защитника.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб командир взвода беспилотных авиационных комплексов, военный из Киевской области Юрий Максимович. Жизнь защитника Украины оборвалась 15 апреля.

Ранее сообщалось, что на востоке, спасая раненых с поля боя, погиб Валерий Остапчук из Ирпеня. Воин с позывным "Туркмен" защищал Украину с начала полномасштабного вторжения, ему навсегда остался 51 год.

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