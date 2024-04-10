Отдал жизнь за Украину: в боях в районе Временного Яра погиб защитник из Кировоградской области. Фото

Украинский защитник с Кировоградщины, командир машины Сергей Науменко погиб на фронте вблизи города Часов Яр Краматорского района Донецкой области. Герою только недавно исполнилось 24 года.

О потере сообщили в Петровском поселковом совете. Там рассказали, что воин пал 5 апреля вследствие минометного обстрела, проявив стойкость и мужество.

Сергей Науменко родился 10 марта 2000 года. Был призван на военную службу по мобилизации 24 февраля 2022 года.

В войске служил в должности командира машины 1 разведывательного отделения 2 разведывательного взвода разведывательной роты, имел звание старший солдат.

"В боях проявлял мужество, отвагу и решительность. Верный военной присяге и украинскому народу, он с достоинством нес военную службу, верил в победу и целостную, свободную Украину и отдал самое ценное за эту мечту – свою жизнь", – говорится в сообщении поселкового совета.

Прощаются с Сергеем в среду, 10 апреля. Живой коридор запланирован в 9:30 от центральной больницы до центрального перекрестка улиц Центральная – Святкова поселка Петрово.

Церемония отпевания и прощания состоится у дома №2 по улице Возрождения. Чин захоронения – на Аллее Славы центрального кладбища поселка.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 апреля вблизи Нетайлово на Донечине погиб защитник с Киевщины Роман Колесниченко. Герою навеки осталось 47 лет.

На Сумщине пал воин из Киева Сергей Третяк, который защищал Украину с начала вторжения и был награжден почетным знаком "Золотой крест" от главнокомандующего ВСУ.