Отдал жизнь за Украину: в боях на Запорожье погиб военнослужащий из Ивано-Франковской области. Фото

Военнослужащий из села Богривка Ивано-Франковского района Василий Лиховидюк погиб под Запорожьем. У украинского защитника остались жена и дети.

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О гибели воина сообщила глава Яблунского лицея Солотвинского поссовета Ксения Данилюк. По ее словам, военнослужащий скончался 16 января.

"Сегодня наше село Богровку всколыхнуло печальное известие: после ранения, несовместимого с жизнью, погиб наш односельчанин, выпускник Богривской гимназии Василий Лиховидюк 1978 года рождения", - отметила Данилюк в сети. Военнослужащий погиб в Запорожской области.

После женитьбы Василий Лиховидюк жил в селе Великий Кунинец Вишневецкой территориальной громады Тернопольской области. У воина осталась семья: его мать и сестры, жена и дети.

Как сообщал OBOZ.UA, от ранений, полученных в боях с врагом, погиб 27-летний воин Сергей Петрив из Тернопольщины. Защитник воевал на Лиманском направлении, свой последний бой принял в районе Серебрянского леса.

А тем временем бойцы Национальной гвардии Украины на одном из восточных направлений пополнили обменный фонд на 7 российских оккупантов. Защитники отразили попытку противника продвигаться вперед и продолжают удерживать свои позиции.

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