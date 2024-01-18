Обменный фонд пополнен: нацгвардейцы взяли в плен 7 оккупантов на восточном направлении. Фото

Бойцы Национальной гвардии Украины на одном из восточных направлений пополнили обменный фонд на 7 российских оккупантов. Защитники отразили попытку противника продвигаться вперед и продолжают удерживать свои позиции.

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Об этом сообщил в Telegram командующий НГУ Александр Пивненко. Также военачальник показал соответствующий снимок.

Напомним, 16 января стало известно, что СБУ сообщила о подозрении девяти предателям, добровольно приобщившимся к оккупационным вооруженным формированиям России и воевавшим против Украины на востоке. В частности, подозреваемые участвовали в мясных штурмах позиций Сил обороны Украины в районах Бахмута и Лисичанска. Они попали в плен к защитникам Украины в Донецкой области, некоторые из них оказались в плену уже второй раз.

Все девять подозреваемых не уйдут от ответственности: украинские воины захватили предателей в плен в конце 2023 года во время боев близ Клищиевки и Спорного на Донетчине.

Как сообщал OBOZ.UA:

- Следователи Нацполиции объявили о подозрении двум боевикам псевдореспублики "ЛНР" за пытки свыше 500 человек во время оккупации Волчанская, в самой большой застенке на Харьковщине. Вместе с военными РФ фигуранты обустроили на агрегатном заводе "тюрьму", куда свозили "неугодных".

– Россия запугивает своих воинов вымышленными пытками со стороны украинских военных. Оккупантам предлагают им выбрать смерть вместо плена.

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