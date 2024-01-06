Просили не заливать монтажной пеной: защитники Украины рассказали, как взяли в плен оккупантов и чем запугивали пропагандисты. Фото и видео

Кремлевская пропаганда продолжает прилагать усилия, чтобы отговорить российских оккупантов сдаваться в плен на войне в Украине. Захватчиков пугают вымышленными пытками и предлагают им выбрать смерть вместо плена.

Видео дня

То, что пропагандистская машина успешно работает в этом направлении, подтвердили шестеро оккупантов, которые после попадания в плен сразу же попросили "не заливать их монтажной пеной". Об этом сообщает издание "Настоящее время".

Украинский разведчик 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным "Тор" рассказал, что группа российских оккупантов сдалась в плен в районе населенного пункта Роботино Запорожской области. Сразу же россияне попросили не пытать их.

Защитник Украины не удивился такой странной просьбе оккупантов, ведь знает, что кремлевская пропаганда тщательно обрабатывает своих военных и отговаривает сдаваться в плен. Россиянам раздают листовки, на которых пугают "страшными пытками" в украинском плену.

"Уже когда мы их привезли сюда, они говорят – вы что, нам пену будете надувать, пока мы не лопнем? Я говорю – что? Я даже не понял, о чем он говорит", – сказал защитник Украины.

Стоит отметить, что количество российских пленных на этом участке фронта возросло, ведь командование РФ поставило оккупантам задачу в кратчайшие сроки захватить Роботино.

Напомним, более тысячи российских оккупантов, которые пришли с войной в Украину, захотели добровольно сдаться в плен через горячую линию "Хочу жить". По состоянию на декабрь 2023 года более 220 захватчиков уже сдались в плен украинским военным.

Ранее в ВСУ призвали украинцев не передавать персональные данные пленных и пропавших без вести граждан непроверенным лицам. Это может усугубить положение наших защитников.

Как сообщал OBOZ.UA, Украине после долго перерыва удалось провести новый обмен пленными – домой вернулись 230 наших воинов и гражданских лиц. Российской стороне передали 248 военнопленных оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!